Homem é morto a tiro em Campo Acima, interior de Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 458

Advertisement

Advertisement

Um homem, identificado apenas pelo primeiro nome, foi morto com um tiro no tórax, na noite desta sexta-feira (2), em Campo Acima, interior de Itapemirim. De acordo com é descrito no boletim de ocorrência, Fabrício foi levado ao pronto-socorro do município por amigo.

Continua depois da publicidade

Ele deu entrada na unidade com vida, mas morreu minutos depois de receber o primeiro atendimento.

À polícia, o homem que socorreu Fabrício contou que ele estava próximo a uma fábrica de medicamentos naturais. Em um determinado momento, ouviu seis disparos de arma de fogo. Ao sair para ver o que havia acontecido, encontrou o colega ferido e o levou para o hospital.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O departamento de homicídios da Delegacia Regional de Itapemirim vai investigar o caso. Informações que ajudem o trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: Convite para grupo do WhatsApp

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].