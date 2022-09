Homem é detido por populares após tentar roubar carro em Cachoeiro

Por Redação - Redação 323

Um homem de 38 anos foi preso, após tentar roubar um carro em Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu na tarde desse domingo (25), na rua Virgílio José Alves, no bairro Ibitiquara.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi detido após a tentativa de roubo de um Peugeot/2008, de cor cinza. As vítimas contaram que, foram abordadas por dois homens, um deles estava armado.

Ao perceberem a situação, o motorista arrancou com o veículo. Um dos assaltantes correu atrás do carro e efetuou um disparo, entretanto, foi contido por populares. O segundo, fugiu a pé. Com o detido, foi apreendido um revólver calibre .38, com três munições intactas e uma deflagrada.

