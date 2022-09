Homem é agredido com pedrada na cabeça a tem documentos roubados em Cachoeiro

Por Redação - Redação 60

Um homem de 38 anos foi agredido com uma pedrada na cabeça e em seguida teve os documentos e dinheiro roubados em Cachoeiro. O crime aconteceu no final da tarde de sexta-feira (9), no bairro Basileia, em um local conhecido como “buraco do urubu”.

A vítima não soube informar quem foi o autor da agressão. O caso foi atendido por agentes da Guarda Municipal de Cachoeiro. O homem recebeu os primeiros socorros do Samu e em seguida foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro. Seu estado de saúde não foi informado.

