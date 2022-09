Homem de 44 anos morre atropelado em rodovia de Iúna

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 66

Advertisement

Advertisement

Um homem de 44 anos morreu depois de ser atropelado, na noite deste domingo (4), em Iúna. O acidente, segundo a Polícia Militar, ocorreu na rodovia ES 185, em Perdição, zona rural do município.

Continua depois da publicidade

João Batista de Araújo Lima morreu no local. De acordo com o que é descrito no boletim de ocorrência, o motorista da Toyota Hilux, de 19 anos, contou que trafegava pela rodovia quando foi surpreendido pelo homem, que tentou atravessar a pista. Um médico passou por aquele trecho pouco depois do acidente e confirmou a morte do homem.

O rapaz e o veículo estavam com as documentações regulares. Ele fez o teste do bafômetro que teve resultado negativo para ingestão de álcool. O jovem aguardou no local do acidente até a chegada da PM.

Policiais levaram o motorista para a Delegacia Regional de Ibatiba para prestar depoimento e, depois, foi liberado. O corpo de João Batista foi periciado e liberado à família. O caso está em apuração na Polícia Civil.

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: Convite para grupo do WhatsApp

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].