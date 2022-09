HIFA vai promover festival de pizza na 37ª Feira da Bondade em Cachoeiro

Por Redação - Redação 22

A solidariedade está no ar! Mais um ano o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), confirma participação na 37ª Feira da Bondade “Fazer o bem faz bem”, um dos maiores e mais tradicionais eventos de filantropia do estado, que acontecerá entre os dias 09 e 11 de setembro, no Parque de Exposições, no Aeroporto.

Apesar de ter ficado dois anos sem acontecer devido a Pandemia, o evento promete e tem a participação confirmada de cerca de 50 organizações sociais. O HIFA vem com a proposta de promover um Festival de Pizza, uma parceria de qualidade que vai levar o tradicional sabor da Pizza Lenha.

Segundo a direção do HIFA, por ser uma instituição filantrópica, não poderiamos ficar de fora desta grande festa. “Vamos contar com a ajuda de voluntários para promover um super festival de pizza. O valor arrecadado irá complementar as doações recebidas ao longo do ano, que são muito importantes para continuarmos prestando a assistência de qualidade, um trabalho realizado com excelência há 51 anos”, destacou o superintendente do HIFA, Jailton Pedroso.

Programação

Além da diversificada oferta gastronômica proporcionada pelas entidades participantes, haverá apresentações musicais e atrativos para o público infantil, como brinquedos, cosplayers de personagens de desenhos e filmes e a 4ª Corrida Kids da Bondade.

09 de setembro – sexta-feira

19h30 – Abertura Oficial

20h30 – Casa Verde

22h – Paula Neves

10 de setembro – sábado

12h – José Antonio da Silva

13h30 – Giovane

15h – DJ Jorge Morais

16h30 – Corrida Kids

19h – Matheus Gaspari

20h30 – Art Samba

22h – Aço Doce

11 de setembro – domingo

10h – Rosiney Costa Pó de Mico

11h30 – Banda 26 de Julho

13h – Alessandra Biato “Bambas do Sambas”

14h30 – Palco Solidário

17h – Turma da Tina

