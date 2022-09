Governo entrega Núcleo de Referência de Atendimento às Mulheres em Anchieta nesta segunda-feira (12)

Por Redação - Redação 11

Nesta segunda-feira (12), o Governo do Estado vai inaugurar o segundo Núcleo Regional de

Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência – Margaridas Litoral Sul, no

município de Anchieta, às 14 horas. O equipamento fica na Rua Padre João Arriagui, 172,

Centro.

No total, o Espírito Santo vai contar com 10 equipamentos regionais de referência de

atendimento às Mulheres em situação de Violência, 1 em cada microrregião do Estado. Serão

seis Núcleos, de norte a sul do Estado e em breve, também serão inaugurados, quatro Centros.

O Núcleo Margaridas Microrregião Litoral Sul vai atender mulheres de Anchieta, Alfredo

Chaves, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

“Os Núcleos e Centros de Referência em Atendimento à Mulher fazem parte de um conjunto de

ações do Governo para o enfrentamento à violência contra a mulher, um grande passo na

consolidação de políticas públicas fundamentais para a garantia de direitos das mulheres”,

ressaltou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

O Núcleo Margaridas Microrregião Litoral Sul compõe a cartela de projetos estratégicos do

Governo do Estado, no que tange à estruturação das políticas públicas voltadas para as

mulheres no Espírito Santo. Vai contar com um corpo técnico composto por advogada,

assistente social, psicóloga e educadora social, visando a oferecer acompanhamento

psicossocial e jurídico às mulheres em situação de violência na região.

“A implantação dos Núcleos e Centros Margaridas é um marco histórico. É a concretização de

uma política pública necessária ao enfrentamento à violência contra as mulheres no Espírito

Santo. Trata-se de uma ação prevista no Pacto Estadual pelo enfrentamento à violência contra

as mulheres”, explicou a gerente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Bernardete

Baltazar.

O equipamento vai proporcionar atendimento qualificado e humanizado às mulheres para a

superação das situações de violência. Também vai acompanhar e monitorar, com os órgãos de

Segurança Pública e Justiça, a responsabilização do agressor, além de outras atividades.

Serviço:

Inauguração do Núcleo de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência –

Margaridas/Microrregião Litoral Sul

Quando: 12 de setembro, segunda-feira.

Horário: às 14h

Local: Rua Padre João Arriagui, 172, Centro.

