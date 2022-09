Givaldo Vieira vai trabalhar em Brasília pela geração de emprego para os capixabas

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

Candidato a deputado federal, Givaldo Vieira (PSB), que foi diretor geral do Detran até abril desse ano, quer priorizar, em Brasília, projetos que permitam a geração de emprego e renda para os capixabas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“No Detran, fiz, junto ao governador Renato Casagrande, a maior entrega de carteiras de motorista gratuitas da história do programa CNH Social: 30 mil oportunidades com qualificação profissional para as pessoas que mais precisam, sobretudo para moradores de toda a região Sul. Quero fazer mais como deputado federal, trabalhando para que o Auxílio Brasil seja permanente e ampliado, e para que o jovem se prepare de fato para o primeiro emprego nesse momento pós-pandemia”, afirma.

O candidato lembra que, também no Detran, entregou uma agência de atendimento nova, bem localizada e estruturada, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, o que contribui para a melhoria na prestação de serviços de trânsito aos moradores da região.

“Fiz entregas concretas no Detran para a região Sul, como as novas agências de Cachoeiro, Marataízes, Piúma, sinalização de trânsito em Guaçuí e em diversas outras cidades, além de ter iniciado as obras da primeira comunidade terapêutica do País com foco na recuperação de motoristas profissionais que sofrem de dependência química, em Cachoeiro, em parceria com o Projeto Alfa”, acrescenta Givaldo.

Continua depois da publicidade

Segundo o candidato, ele tem experiência, conhece a realidade de Brasília e quer ser uma voz ativa para resolver os problemas de mobilidade e infraestrutura que atrapalham o desenvolvimento do Sul e do Estado. “Hoje os representantes capixabas em Brasília, como um todo, estão inertes. Quero ajudar o governador Renato Casagrande para resolvermos os imbróglios da duplicação da BR 101, da BR 262, do Contorno do Mestre Álvaro, bem como de ferrovias prometidas”, aponta Givaldo.

O ex-vice-governador do Estado salienta ainda que pretende trabalhar para endurecer a punição àqueles que agridem e tiram vidas, principalmente de mulheres e no trânsito. Além disso, Givaldo Vieira quer defender uma Reforma Tributária que simplifique a vida do empreendedor e que não penalize a arrecadação do Estado.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].