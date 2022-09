Exposição em Cachoeiro vai celebrar bicentenário da Independência

Por Redação - Redação 12

Advertisement

Advertisement

Em comemoração aos duzentos anos da Independência do Brasil, a Prefeitura de Cachoeiro realizará a exposição “Independências: Nossas novas histórias”. De 08 a 30 de setembro, quem for à Sala Levino Fanzeres, na Casa da Memória, poderá prestigiar a mostra, que também faz parte da 16ª Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Continua depois da publicidade

A exposição terá uma ala de textos sobre o tema, produzidos por artistas locais e representantes do Instituto Histórico e Geográfico do município, da Academia Cachoeirense de Letras e do campus local do Instituto Federal do Espírito Santo.

Em outras alas, o público poderá conferir selos postais comemorativos do bicentenário e fotos do município tiradas entre 1822 e os dias atuais – uma imagem por década, com o objetivo de relembrar a história de Cachoeiro nesse período.

“Os visitantes poderão ver o desenvolvimento do município nesses duzentos anos, ver como a cidade evoluiu. Além disso, ficará bem interessante a parte dos selos comemorativos da Independência, porque, hoje em dia, muitas pessoas não têm mais uma relação com os selos, já que raramente mandam cartas”, conta o subsecretário de Cultura, Lucimar Costa.

Continua depois da publicidade

Com entrada gratuita, a exposição ficará aberta à visitação de segunda a sexta, das 9h às 15h. As escolas poderão marcar visitas guiadas com o Arquivo Público Municipal de Cultura – Sala Evandro Moreira, setor que organiza a mostra. Para isso, basta ligar previamente,para o telefone 3155-5246, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Visite a exposição!

Quando: de 8 a 30 de setembro.

Onde: Casa da Memória (Sala Levino Fanzeres) – Rua 25 de Março, 106, Centro.

Horário: de segunda a sexta, das 9h às 15h.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].