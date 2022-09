Expedição de alunos ao Frade e a Freira se transforma em documentário poético e até rap

Por Redação - Redação 32

Paisagem consagrada do sul do Espírito Santo, a formação granítica do Frade e a Freira é inspiração de diversas lendas que permeiam o imaginário do nosso Estado. Buscando ressignificar essas lendas e redescobrir essa paisagem, um grupo de alunos de Itaipava, em Itapemirim (ES), partiu numa expedição e transformou suas percepções no documentário “O que a Pedra Te Ensina?”, disponível no YouTube do Festival Cine.Ema.

O documentário é fruto das oficinas do projeto “Mostra Cine.Ema: O Frade e a Freira, a Educação pela Pedra”, que convidou os alunos da EEEFM Leopoldino Rocha a redescobrir o monumento natural, atiçando suas percepções ambientais, artísticas e sensoriais em relação à paisagem consagrada.

Para a realização do documentário, os estudantes receberam uma oficina de Sensibilização Patrimonial com o educador Luciano Andrade e uma oficina audiovisual com o documentarista Ricardo Sá, que os acompanhou em todo o processo de confecção do documentário. A produção é da artista Ivny Matos.

Ricardo Sá conta que o início dos trabalhos envolveu a apresentação de produções audiovisuais mais jovens e algumas de maior envergadura, além de diversas discussões com os alunos para descobrir as percepções de cada um sobre o monumento natural O Frade e a Freira.

“O filme ficou com uma cara muito jovem, de desconstrução dessa lenda e de descoberta de outras possibilidades. O resultado é esse processo que realmente aponta para um questionamento, para uma nova visão sobre as coisas, que elas não precisam ser estáticas. A história é construída por todos que se apropriam dela”, opinou Ricardo.

“Quem conferir o filme, vai perceber que os alunos foram além da questão física, geográfica. Vai perceber o envolvimento e o talento dos alunos no caminho que o filme tomou, que foi bastante poético, sensorial. Foi uma experiência maravilhosa”, conta a produtora Ivny Matos.

A produção audiovisual contou ainda com as participações especiais de Wesley Moreira e MC Ogiva, no poema “Despertar-se pedra” e no rap “A lenda do frade”, respectivamente.

Participaram do documentário os alunos: Ana Beatriz Mion Castro Cardoso, Brenda Fernandes Pereira, Kauane Ribeiro Julião, Layza Cardozo Evangelista Benevides, Lorrany Castro Cardoso, Lunna Victoria Correa Torres, Rian Decoté Bicalho Vieira, Tainá Lopes Silva e Weslley Waikisson Barbosa de Miranda.

A Mostra Cine.Ema: o Frade e a Freira, a Educação Pela Pedra é uma produção de Ivny Matos, em parceria com a Caju Produções. Recebe apoio da Secretaria da Cultura do Governo do Espírito Santo, por meio do Fundo de Cultura do Espírito Santo (Funcultura).

Lançamento

No dia 26 de agosto, os alunos da escola Leopoldino Rocha puderam ver o filme “O que a Pedra Te Ensina?” em primeira mão na própria escola. A sessão de estreia foi restrita para alguns convidados, que puderam conferir no telão o talento e trabalho dos alunos.

Neste mês de setembro, o filme passa a compor a programação do 8º Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo. Os filmes ficarão disponíveis no site www.cineema.com.br de 12 de setembro a 12 de outubro. Basta acessar.

Sinopse

Um grupo de alunos parte numa exploração no monumento natural “o Frade e a Freira” e a partir disso redescobrem a Pedra, ressignificando seu valor enquanto meio ambiente, poesia, experiência sensorial e parte da história.

O documentário foi produzido por alunos da EEEFM Leopoldino Rocha – de Itaipava, Itapemirim (ES) – participantes das oficinas do projeto “Mostra Cine.Ema: o Frade e a Freira, a Educação pela Pedra”, sob orientação do documentarista Ricardo Sá e produção de Ivny Matos.

