Ex-empresário de Marília Mendonça entra na Justiça pedindo R$ 9 mi da herança

Por Redação - Redação 189

Advertisement

Advertisement

Na última quarta-feira (14), a mãe da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro do ano passo, esteve no Tribunal do Trabalho de Goiânia, para participar de audiência trabalhista envolvendo Gabriel Ramalho, ex-empresário da cantora.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ramalho, que detinha 10% da carreira da artista, entrou com ação solicitando o equivalente a R$ 9 milhões da herança da sertaneja. As informações são da coluna LeoDias do site Metrópoles.

Gabriel Ramalho foi um dos nomes que apoiou Marília Mendonça no começo da carreira da cantora, antes mesmo de ela fazer parte do casting de artistas da empresa Workshow.

Por conhecer parte do mercado musical, Ramalho atuou como um empresário que ajudava a artista a se conectar com outros nomes do segmento. Após a parceria entre os dois e por causa do apoio inicial, ele acabou ficando com 10% dos ganhos da carreira de Marília Mendonça.

Continua depois da publicidade

O homem alega, no entanto, que era funcionário de Marília Mendonça e que trabalhava com ela desde o início da sua carreira e que sempre possuiu um salário de R$ 200 mil mensais para atuar como financeiro da Rainha da Sofrência e que por isso, após a morte dela, teria direito a receber o valor milionário na Justiça do Trabalho por acordos não pagos. Inclusive, foi apurado que quando Marília Mendonça assinou o contrato com a gravadora Som Livre, Gabriel teve direito a 10% de participação no contrato.

Proximidade

Muito próximos, Gabriel Ramalho chegou, inclusive, a ser padrinho de casamento de Dona Ruth. No entanto, após discordar de certas atitudes de Gabriel Ramalho, a cantora acabou por revogar as procurações do empresário e romperam a relação.

Apesar de próximo, Gabriel Ramalho não era bem visto no entorno da cantora, muitos questionavam a vida de luxo que o empresário levava enquanto Marília ainda lutava para subir na carreira. Muitos o viam como agressivo, pois era acostumado andar armado mesmo sem, aparentemente, ter acesso ao porte de arma.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A coluna procurou a família e a equipe jurídica de Marília Mendonça e foi informada que o processo corre em segredo de Justiça e, por isso, eles não estão autorizados a falar com a imprensa. A defesa de Gabriel Ramalho também foi acionada, mas não respondeu às tentativas de contato desta coluna.

Em tempo

Wander Oliveira, dono da WorkShow e empresário de Marília Mendonça, pede que seja feito o seguinte esclarecimento: Gabriel nunca atuou como empresário de Marília dentro da WorkShow. A relação de Gabriel era de empresário na vida pessoal da cantora.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].