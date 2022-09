Evento do Dia do Profissional de Educação Física acontece nesta quinta (1°), na quadra do Basileia em Cachoeiro

Por Redação - Redação 21

Advertisement

Advertisement

Em função do tempo chuvoso, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro mudou o local do evento em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, nesta quinta-feira (1°).

Continua depois da publicidade

Em vez de ser realizada na Praça de Fátima, a ação ocorrerá, a partir das 19h, na quadra coberta do bairro Basileia, que foi recentemente reformada pela Prefeitura. O espaço fica na praça José Antônio Santana, também revitalizada pela gestão municipal.

Aberto ao público de todas as idades, o evento contará com a participação de diversos profissionais da área, que irão agitar os participantes com aulas de zumba, treinamento funcional e dança mix.

Para maior bem-estar durante as atividades físicas, a Semesp recomenda que os presentes estejam trajados com roupas leves e confortáveis. Além disso, é importante não se esquecer de levar uma garrafa de água para a hidratação do corpo durante os exercícios.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].