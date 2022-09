Estrada de Córrego dos Monos em Cachoeiro começa a receber pavimentação com Revsol

Por Redação - Redação 23

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim segue realizando a manutenção de estradas rurais do município com a aplicação de Revsol, material derivado da produção de aço indicado para revestimento primário de vias vicinais.

Nessa segunda-feira (12), a Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), responsável pelos serviços, iniciou a pavimentação em uma estrada da localidade de Bebedouro, no distrito de Córrego dos Monos, que terá 2,5 km de extensão cobertos com o composto.

O objetivo, de acordo com a gestão municipal, é melhorar as condições de mobilidade para moradores e de escoamento da produção agrícola na região. Antes da aplicação do novo revestimento, a via recebeu serviços de limpeza e nivelamento executados pela Secretaria Municipal de Interior (Semui).

A previsão é de que os trabalhos em Bebedouro sejam concluídos no fim deste mês. De acordo com a Semag, na sequência, o serviço será iniciado na chamada serra do “Pirote”, no bairro São Geraldo.

20 km de estradas contempladas

Neste ano, cerca de 20 km de vias vicinais de Cachoeiro já receberam aplicação de Revsol. Na última semana, o serviço foi concluído em 2 km da estrada de Valão de Areia, no distrito de Itaoca. Soturno, Burarama, São Vicente, Pacotuba, São Joaquim, Monte Líbano, Tijuca e Gruta são outras regiões já atendidas.

O trabalho também foi feito no Parque de Exposição do município, possibilitando que o espaço recebesse, em melhores condições, eventos importantes como a Cachoeiro Stone Fair, ExpoSul Rural e Feira da Bondade.

O Revsol é doado ao município pelo governo estadual. Para armazenar o material, Cachoeiro conta com um centro de distribuição, em Monte Líbano, que é fruto de parceria da Prefeitura com o estado.

“O Centro de Distribuição de Revsol, mais uma importante parceria com o Governo do Estado, tem sido essencial para a manutenção das nossas vias rurais. O Revsol apresenta alta durabilidade, permitindo o tráfego de veículos de forma segura para moradores e produtores rurais, durante o escoamento de suas produções”, destacou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, que lembra, também, que a aplicação do material é, ambientalmente, adequada.

