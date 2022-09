Espírito Santo participa de feira nacional de turismo

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

Os atrativos e serviços turísticos do destino Espírito Santo serão apresentados na 49ª ABAV Expo 2022, que acontece em Recife (PE), com início hoje (20) e segue até sexta (23). O estande capixaba vai contar com a presença da equipe de marketing da Secretaria de Turismo (Setur), representantes de prefeituras e empresários do setor, como agências de viagens e meios de hospedagem.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Anualmente, o Espírito Santo participa do evento. A ABAV é uma das maiores feiras de turismo da América Latina e uma oportunidade para a troca de experiências, comercialização e comunicação da cadeia produtiva do turismo, além de contar com várias palestras ministradas por personalidades do setor.

Turismo de mar e montanha, turismo religioso e a proximidade do Espírito Santo dos principais estados emissores de turistas, assim como a disponibilidade de voos, serão destaques no estande capixaba. A participação do Estado no evento é parte das ações promocionais desenvolvidas pela Setur.

No estande, estarão representantes das prefeituras de Anchieta, Marataízes e Ibiraçu, e de empresas capixabas, principalmente dos meios de hospedagem e agências de viagens dos municípios de Conceição da Barra, Domingos Martins, Guarapari, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Vila Velha e Vitória.

Continua depois da publicidade

Missão Empresarial



A Secretaria de Turismo, com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), e a Associação Brasileira das Agências de Viagens no Espírito Santo (ABAV-ES) disponibilizaram aos empresários interessados a missão empresarial para participar do evento e sete empreendimentos foram selecionados. A missão resulta em uma ajuda de custo para que os empreendedores adquiram passagens aéreas e hospedagens, já que o Estado se responsabiliza pelo estande e credenciais aos empreendedores.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].