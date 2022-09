Enquete | Para quase 80% dos eleitores, rede social não influencia na escolha de candidato

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 27

O papel da imprensa nas eleições sempre foi importante. Mesmo em época em que as redes sociais tornam-se palanques dos candidatos, é na imprensa que os eleitores vão tirar dúvidas sobre propostas, defesas ou ataques. São nos portais de notícias, jornais, rádios e TVs que o eleitor vê o candidato fora do conforto de suas redes sociais.

O resultado de uma enquete realizada pelo AQUINOTICIAS.COM, com a pergunta: “As postagens dos candidatos nas redes sociais influenciam seu voto” mostra bem esse cenário: 78% dos internautas responderam que não, as redes não tem peso na hora da escolha de em quem votar. A enquete foi colocada quinta-feira (16) e ainda estava no ar no momento, portanto, o resultado ainda não é o final.

Lucas Rezende, especialista em marketing político, gestão de reputação e gestão de crise, fala que as redes sociais são a “narrativa nua e crua” de cada candidato. É o canal oficial onde ele vai se defender, atacar, explicar ou rememorar algo. É onde cada candidato domina o diálogo com o eleitor”.

Os meios de comunicação, por outro lado, têm a isenção ao seu lado. “E parte dos eleitores vai confiar mais numa entrevista, numa sabatina ou num debate do que na versão do candidato em suas redes sociais, onde ele fala o que quiser, da forma que ele quiser”, explica.

E continua: “A imprensa nos ajuda porque na página do candidato, é a narrativa do candidato. Se ele falar que o sol é verde, sabemos que não é, mas ele pode falar na página dele. Mas quando a imprensa fala do candidato, ela tem uma isenção em relação a ele”.

O especialista em marketing político, gestão de reputação e gestão de crise, Lucas Rezende, estará no programa Aqui nas Cidades nesta sexta-feira, às 17h. O programa é transmitido pelas redes sociais do AQUINOTICIAS.COM.

