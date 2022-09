Empreendedores de Cachoeiro podem solicitar microcrédito pela internet

Por Redação - Redação 14

A Sala do Empreendedor de Cachoeiro, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), apresenta uma novidade que tornará mais simples e ágil o acesso às linhas de microcrédito, com juros mais baixos do que os praticados no mercado.

Agora, os empreendedores formais e informais da região podem solicitar empréstimos do programa Nossocrédito, do Governo do Estado, pela internet. Basta acessar, vía computador ou celular, o endereço nossocredito-aderes.web.app.

Pela plataforma, o cidadão pode acompanhar o processo de solicitação de maneira simples e intuitiva. Os valores vão de R$ 200 a R$ 21 mil, em até 36 parcelas, com taxa de juros de 0,99% a.m. a 1,50% a.m.

Podem solicitar o financiamento empreendedores que tiveram renda bruta menor que R$ 360 mil no último ano e que não possuam restrições no Serasa e no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Além disso, é necessário que o interessado resida há, no mínimo, dois anos em Cachoeiro, tenha seis meses ou mais de atividades e apresente avalista com renda comprovada.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Alexandro da Vitória, essa nova plataforma trará mais celeridade e acessibilidade aos serviços prestados pelo Nossocrédito.

“Com os avanços das plataformas digitais, os serviços estão se tornando cada vez mais desburocratizados, possibilitando o empreendedor solicitar os serviços sem filas e também sem deixar o seu empreendimento para se deslocar até a Sala do Empreendedor”, expressa.

Atendimento na Sala do Empreendedor

Em caso de dúvidas na solicitação de linhas de microcrédito, o cidadão pode buscar atendimento presencial na Sala do Empreendedor, que funciona das 9h às 18h, no Shopping Cachoeiro (2º piso), Centro, ou pelos telefones (28) 3522-4445 e (28) 98817-5732 (Whatsapp).

