Emissão da Carteira de Trabalho e Balcão de Empregos. Serviços chegam ao bairro Paraíso, em Cachoeiro

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro realizará, neste sábado (24), uma edição especial do Balcão de Empregos no Paraíso. A ação acontecerá das 9h às 13h, na quadra poliesportiva anexa à praça do bairro, localizada na rua Rodrigues Alves.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Serão realizados cadastros e encaminhamentos para vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador, emissão da carteira de trabalho digital e orientações sobre o seguro-desemprego. Os interessados deverão comparecer ao local, de preferência, munidos do seu CPF.

Além das atividades, tradicionalmente, realizadas pelo Balcão de Empregos, haverá, também, a oferta de diversos serviços gratuitos, como corte de cabelo; aferição de pressão e glicemia; e orientação com fisioterapeuta e nutricionista.

Para os artesãos, será disponibilizado o teste de aptidão para emissão da Carteira Nacional do Artesão. Para isso, os interessados deverão apresentar os documentos pessoais, além de foto 3×4, comprovante de residência, comprovante de inscrição de MEI (CNPJ), número do PIS/PASEP, além de fotos e vídeos de até 3 minutos, mostrando a confecção do produto.

Continua depois da publicidade

Os atendimentos serão realizados mediante a distribuição de senhas no local da ação.

“O Balcão de Empregos visa construir uma ponte entre o empresário que necessita suprir a necessidade em sua equipe, com o profissional que anseia por uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e, assim, poder garantir o seu sustento e de seus familiares”, salienta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Alexandro da Vitória.

O Balcão de Empregos é uma parceria entre a Semdec, o Sistema Nacional de Empregos (Sine) e a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].