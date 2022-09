Em Mimoso, homem usa faca de 30cm para ferir ex-mulher porque não aceitava fim do casamento

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 105

Uma mulher foi ferida a golpes de faca na noite de sábado (10), em Mimoso do Sul. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o ex-companheiro dela, que não aceitava o fim do relacionamento. O caso ocorreu no distrito de Santa Cruz, divisa do município com o Rio de Janeiro.

De acordo com o relato da vítima à PM, ela estava em uma lanchonete, às margens da BR 101, quando o ex-marido entrou no estabelecimento e, com uma faca de aproximadamente 30 centímetros, iniciou as agressões.

Populares socorreram a vítima e a levaram até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram constatados ferimentos parciais no corpo da mulher.

Após serem informados sobre o crime, policiais militares iniciaram a busca e encontraram o homem escondido em um matagal, próximo da lanchonete. Em um compartimento na bicicleta dele, os agentes encontraram a faca, comprovando a versão da vítima.

Uma testemunha que acompanhava a PM nas buscas o identificou no momento da abordagem. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio.

