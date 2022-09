Em menos de 24 horas Guarda Municipal de Marataízes recupera duas motos

Por Redação - Redação 48

A Guarda Civil Municipal de Marataízes recuperou duas motos na última sexta-feira (09). A primeira, que se tratava de um veículo clonado, foi recuperada durante a manhã, com o apoio do serviço de videomonitoramento do município e do grupamento de cães da GCMM (k-9).

O homem que conduzia a moto foi abordado pelos agentes da GCMM na chegada de Marataízes. Ao constatarem que se tratava de um veículo clonado, o guardas encaminharam ambos para a delegacia de Itapemirim. Segundo informações, o suspeito já tem participação em outras ocorrências envolvendo veículos clonados.

Ainda na sexta-feira, a Guarda recuperou a moto de uma funcionária do comércio local que teria sido furtada. A vítima constatou o furto no final o expediente e acionou a Guarda que, com o apoio das câmeras de segurança, conseguiu localizar a moto e o suspeito do furto. Ambos foram encaminhados para a delegacia de Itapemirim.

