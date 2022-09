Em comemoração aos 207 anos, Itapemirim promove evento com oferta de diversos serviços

Por Redação - Redação 46

Advertisement

Advertisement

Para comemorar os 207 anos de Itapemirim, a Prefeitura Municipal promove na próxima terça-feira (6), um dia especial com passeio na praça e oferta de diversos serviços públicos.

Continua depois da publicidade

O evento começará às 9h e terminará às 17h, na Praça Domingos José Martins. No local, serão ofertados atendimentos pelas secretarias municipais, como Procon, Cras, entre outros serviços. Haverá, também, consulta jurídica, consulta ao SPC e emissão da Carteira do Artesão.

Já para cuidar da saúde, os munícipes poderão aferir a pressão, se vacinar, e fazer teste de glicemia. Depois das 17h, a praça receberá uma edição especial do “Passeio na Praça”, com apresentações musicais e culturais.

Confira os serviços

Horário: 9h às 17h

Continua depois da publicidade

Local: Praça Domingos José Martins

CRAS

Atualização e inscrição no Cadastro Único, consulta aos aprovados e bloqueados do Auxílio Brasil, emissão de Folha Espelho. Documentos necessários: cartão do Bolsa Família ou NIS; certidão de nascimento ou casamento, Carteira de Trabalho, CPF de todos os membros da família, Identidade e Título de Eleitor; conta de energia atualizada; declaração de frequência ou matrícula escolar, contrato de parceria (se houver) e telefone de contato.

Advertisement

Continua depois da publicidade

SAÚDE

Vacinação da Covid-19, aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar. Venha completar seu esquema vacinal contra a covid. Doses disponíveis para o público a partir de 5 anos. Necessário documento de identificação com foto, cartão do SUS e cartão de vacina.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Orientações sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF); orientações sobre o cadastro de parceria agrícola, comodato, arrendamento, inscrição de produtor rural, INCRA e ITR; orientações sobre o programa Terra Brasil; orientações sobre a reestruturação das associações comunitárias rurais. Documentos necessários: Carteira de Trabalho; CPF; certidão de nascimento ou casamento do casal e dos filhos acima de 16 anos; RG (caso houver). Para a emissão do INCRA e do ITR, trazer o último documento emitido.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Campanha de doação de animais e vacinação antirrábica.

PROCON

Prestação de informações e conscientização ao consumidor.

SETADES

Cadastramento de trabalhadores, ofertas de vagas de trabalho e informações acerca da carteira de trabalho digital. Documentos necessários para emissão: certidão de casamento, nascimento ou divórcio (original ou cópia autenticada); uma foto 3×4 recente com fundo branco; comprovante de residência atualizado.

ÔNIBUS ROSA DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA Informações sobre a rede de suporte à mulher, assessoria jurídica.

CONSULTA JURÍDICA – CAAES – OAB

Consulta jurídica gratuita em diversas áreas.

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS – CDL

Consulta ao SPC e Serasa.

ADERES

Carteira Nacional do Artesão (SICAB), Sistema do Artesanato Brasileiro, Nosso Crédito, Abertura de MEI.

JUSTIÇA ELEITORAL

Treinamento de eleitores para apresentação da nova urna eletrônica.

CAMPANHA DO AGASALHO – Serviços oferecidos:

Coleta de agasalhos que serão remetidos para a Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Faça aqui sua doação de agasalhos. Aqui os agasalhos doados ganham uma segunda chance de fazer o bem.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Orientações sobre documentos de certidões e protocolos de registros.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: Convite para grupo do WhatsApp

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].