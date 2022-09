Em Cachoeiro, rua do bairro Vila Rica começa a ser preparada para receber asfalto novo

Por Redação - Redação 24

Foram iniciados, nesta terça-feira (27), os serviços de preparação para as obras de recapeamento asfáltico na rua Dirceu Alves de Medeiros, situada no bairro Vila Rica, entre o trevo da Ilha da Luz e a avenida Nossa Senhora da Consolação, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Devido à movimentação de trabalhadores e maquinário, o trânsito no local está sofrendo interdições parciais (meia-pista), para viabilizar a execução dos trabalhos, que incluem serviços como fresagem e limpeza da via.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), a expectativa é de que, na próxima segunda-feira (3), seja iniciada a aplicação da nova camada de asfalto. Nesta semana, serão acertados os detalhes em relação às alterações no trânsito para essa próxima etapa, que serão, previamente, divulgados à população.

Ainda segundo a pasta, o cronograma dos serviços pode sofrer alterações, caso o clima do município esteja instável, uma vez que o asfalto não pode ser aplicado sob chuva.

Seis quilômetros já foram recuperados

A Prefeitura de Cachoeiro já concluiu a requalificação de sete vias do município, por meio da primeira fase do programa de recapeamento asfáltico, executado em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.

Até o momento, foram contempladas: as ruas Brahim Depes, José Rosa Machado, Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto e uma parte da rua Alziro Viana, além das avenidas Fioravante Cipriano, Ubaldo Caetano Gonçalves e um trecho da Linha Vermelha e das avenidas Jones dos Santos Neves e Bolívar de Abreu. Em extensão, já são 6 quilômetros recuperados, dos 12 previstos na primeira fase do programa.

