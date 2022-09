Eleições 2022: AQUINOTICIAS.COM sabatina Aridelmo Teixeira, candidato do Novo ao Governo do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 37

Advertisement

Advertisement

O AQUINOTICIAS.COM começou, na última segunda-feira (19), a sabatina com os candidatos ao Governo do Espírito Santo e ao Senado. As entrevistas vão ao ar todos os dias, às 14h. O terceiro convidado é o candidato do Novo, Aridelmo Teixeira. Serão 40 minutos de sabatina, com perguntas nas áreas de saúde, economia, agricultura, educação, segurança pública e assistência social.

Advertisement

Confira a sabatina:

Continua depois da publicidade

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].