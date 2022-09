EDP realiza operação técnica especial para as Eleições no Espírito Santo

Por Redação - Redação 7

No próximo domingo (2), os brasileiros estarão fora de casa para exercer um papel fundamental da democracia, o voto. Para contribuir com que este momento aconteça de forma tranquila e segura, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, preparou um plano técnico especial da sua operação, visando reforçar o atendimento durante a eleição.

Entre as estratégias adotadas, está a priorização no atendimento dos pontos de votação e apuração da área de concessão da distribuidora, mapeados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo – TRE. O plano também contempla a gestão de plantão técnico especial durante o período das Eleições, no dia 02 de outubro e, caso haja segundo turno, em 30 de outubro.

Para isso, as equipes de campo estarão posicionadas em locais estratégicos com o objetivo de diminuir o tempo de deslocamento dos profissionais e assegurar mais agilidade ao trabalho em campo em caso de necessidade. A empresa também contará com colaboradores em escala especial, entre os quais técnicos, engenheiros e eletricistas visando aumentar a capacidade e velocidade de resposta a possíveis emergências relacionadas ao sistema elétrico.

Dentro do plano de operação especial, a EDP já realizou ações de melhorias e manutenções preventivas na rede elétrica, além de investimentos em equipamentos para maior confiabilidade do sistema.

Vale destacar que no caso de incidentes relacionados as redes de energia, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

Site www.edponline.com.br

Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

Central de Atendimento: 0800 721 0707

WhatsApp (27) 99772-2549

SMS para 28037 com a mensagem Sem Luz

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.

Dicas de segurança com energia elétrica

Para evitar acidentes, além de ocorrências com a energia elétrica, a Companhia reforça dicas de segurança:

Não utilizar os postes da EDP para fixar ornamentações.

Não fazer ligações clandestinas ou “gatos”, pois eles aumentam o risco de acidentes.

Não instalar placas e ornamentos próximos à rede elétrica.

Nunca lançar artefatos (serpentinas, entre outros), metálicos ou não, na rede elétrica. Estes podem ser condutores de energia ou romper cabos e causar sérios acidentes.

No caso do uso de palanques em vias públicas, observar a proximidade com a rede elétrica e, caso necessário, acionar a Distribuidora com antecedência para que seja realizado o trabalho de afastamento dos cabos.

