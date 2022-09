EDP anuncia mudança na conta de energia no Espírito Santo

Por Redação - Redação 450

Advertisement

Advertisement

A partir desta terça-feira, 20, as contas de energia chegarão para os clientes com novas cores. A modificação visa adequar a fatura à nova identidade visual da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, que foi anunciada em junho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A nova conta será nas cores verde, azul e roxo que representam a sustentabilidade da natureza, as energias limpas, a tecnologia e as pessoas alinhadas ao objetivo da EDP de ser neutra em carbono até o final desta década.

A companhia esclarece que não haverá mudança nas formas de pagamento da conta. Os clientes podem pagar a fatura por meio do código de barras, PIX, débito automático ou carteiras digitais (como o PicPay e Mercado Pago). Também podem utilizar os agentes arrecadadores, caixas eletrônicos ou correspondentes bancários.

Permanece da mesma forma o atendimento nas agências presenciais, site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online e no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no 0800 721 0707 (disponível 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados). Além disso, a empresa mantém um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 9 9772-2549, com a disponibilização de serviços como consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

Continua depois da publicidade

Após a mudança nas cores da conta de energia, a companhia também vai modificar a identidade visual nas agências de atendimento, uniformes dos prestadores de serviços, sede, subestações, dentre outros, em um período de implementação de até dois anos.

Nova marca

A nova identidade da EDP está alinhada com o posicionamento da empresa no setor energético e com o seu papel na sociedade. A imagem reflete a transformação da EDP nos últimos anos, para uma empresa mais global, inclusiva e focada no futuro com ações no presente que promovem a sustentabilidade, a responsabilidade social e a inovação.

O logotipo e identidade gráfica são inspirados na circularidade da natureza, do planeta e das várias fontes de energia renovável – o sol, as turbinas eólicas e hídricas, elementos-chave na estratégia da empresa de duplicar até 2025 a sua capacidade renovável.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A nova identidade reflete também a ambição da EDP por uma economia circular mais sustentável e reforça a importância da inovação, tão necessária no setor energético para responder ao desafio da independência energética e de redução do uso de combustíveis fósseis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://bit.ly/aqui26whats

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].