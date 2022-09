Durante operação da Polícia Civil, cinco são presos nos municípios de Cachoeiro e Itapemirim

Por Redação - Redação 163

A Polícia Civil (PC) de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), realizou nesta sexta-feira (23), uma operação para dar cumprimento à mandados de prisão.

A ação começou às 5h e terminou às 15h. Segundo a PC, foram dez dias de trabalho de investigação, que resultaram na prisão de foragidos da justiça. Ao todo, foram capturados cinco homens, sendo um por condenação em crime de estupro de vulnerável; um por roubo à mão armada; e um por homicídio e tráfico. Foram presos ainda, em flagrante, outros dois, por tráfico de drogas.

Segundo o delegado Rafael Amaral, os investigadores, sob sua coordenação, trabalharam intensamente para o sucesso desta operação.

As prisões aconteceram, uma no bairro Rubem Braga e uma no Monte Cristo, em Cachoeiro; e três foram detidos na localidade de Nova Safra, em Itapemirim, em um acampamento sem terra.

As prisões no município de Itapemirim contaram com o apoio da PC do município. Um dos autuados por tráfico, já possuíam mandado de prisão por homicídio e tentativa, cometidos em Cachoeiro, e vinha sendo procurado pelos policiais há vários meses.

Além dos detidos, foram apreendidos ainda, drogas e dinheiro.

Os dois presos em Cachoeiro foram encaminhados para à 7ª Delegacia Regional e, posteriormente, encaminhados para a Penitenciária Monte Líbano. Os presos em Itapemirim foram para a 9ª Delegacia Regional, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, depois, conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

