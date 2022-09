Dores divulga programação da 32ª Exposição Agropecuária que começa dia 15

Por Marcos Freire - Marcos Freire 80

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó Capixaba, divulgou a programação da 32ª Exposição Agropecuária que vai acontecer entre os dias 15 e 18, no Parque de Exposições do município. A festa está sendo realizada por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e Turismo e de Agricultura e o apoio da Câmara de Vereadores, Idaf e Incaper.

A programação terá rodeio, concurso leiteiro e shows como de Diego Fernandes, Felipe Araújo e Matheus Fernandes. E será aberta no dia 15, com a parte mais religiosa da festa, com a celebração da padroeira do município, Nossa Senhora das Dores.

Além de alvorada, às 6 horas, com a Banda Marcial “Dilma Bastos Soares” percorrendo as ruas da cidade, também haverá procissão com imagem da padroeira, às 16 horas, saindo da Igreja Matriz até o Parque de Exposições, e Santa Missa – presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, às 17 horas. A noite será encerrada pelo show religioso, com Diego Fernandes, marcado para as 19 horas.

No dia 16, a noite será marcada pela abertura do Pavilhão Artesanal e Gastronômico e também oficial, com a presença de autoridades no palco do rodeio que também começa logo em seguida. A noite será fechada com o show de Felipe Araújo. Enquanto no dia 17, o show será com Matheus Fernandes, também depois do rodeio.

No dia 18, último da festa, os shows vão começar cedo, com Charada Carioca, às 15 horas, seguido pela apresentação do Art Samba. À noite, a festa será encerrada com rodeio e show com Diego e Arnaldo.

32ª Exposição Agropecuária de Dores do Rio Preto

Programação

15/9 – quinta-feira

6h – Alvorada com a Banda Marcial “Dilma Bastos Soares”

15h30 – Acolhida das comunidades católicas

16h – Procissão da imagem da Padroeira

17h – Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa

19h – Show religioso com Diego Fernandes

16/9 – sexta-feira

18h – Abertura do Pavilhão Artesanal Gastronômico

20h30 – Abertura oficial, com presença de autoridades

21h – Rodeio

00h – Show nacional com Felipe Araújo

17/9 – sábado

21h – Rodeio

00h – Show nacional com Matheus Fernandes

18/9 – domingo

15h – Show com Charada Carioca

17h – Show com Art Samba

20h – Rodeio

22h – Show nacional com Diego e Arnaldo

Concurso Leiteiro – 14 a 18 setembro

14/9 – quarta-feira

8h às 16h – Recepção das vacas

20h – Leitura do regulamento

*Duas ordenhas no dia 15 (depois da esgota) e três ordenhas nos dias 16 e 17

18/9 – domingo

Uma ordenha e premiação às 10h

