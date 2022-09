Diversão e solidariedade marcaram a 37ª edição da Feira da Bondade de Cachoeiro

Por Redação - Redação 22

No último fim semana, o Parque de Exposição do Aeroporto foi palco de um dos maiores eventos solidários do estado, a Feira da Bondade, que retornou após dois anos de hiato imposto pela pandemia de Covid-19.

Realizado entre sexta (9) e domingo (11), o evento que, neste ano, teve como tema “Fazer o bem faz bem”, reuniu 35 instituições filantrópicas, com o objetivo de angariar recursos para a continuidade dos diversos trabalhos sociais que realizam no município.

Um público expressivo atendeu ao chamado da festa solidária e pôde aproveitar uma variada oferta gastronômica, além de programação cultural com 13 apresentações musicais e atividades para as crianças, como a Corrida Kids, que contou com mais de 100 participantes, contribuindo para inserir as novas gerações na cultura do voluntariado.

Segundo a presidente da Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro de Itapemirim e do Sul do ES (Apaches), Edna Alice Figueiredo, além de ajudar na captação de recursos, a Feira da Bondade também é um importante meio de divulgação das ações realizadas pelas entidades participantes.

“Tivemos a oportunidade de conversar com muitas pessoas sobre o trabalho que realizamos na Apaches e pudemos, também, informar sobre a Lei Municipal 7955, que institui o uso do Cordão de Girassol para pessoas com deficiências e doenças não visíveis. Nossa meta de venda foi atingida e o recurso ajudará nas despesas da Casa Azul, que é nossa sede”, afirmou.

“Concluímos, com sucesso, mais uma edição da Feira da Bondade em Cachoeiro. Agradecemos a todos que estiveram presentes para prestigiar essa grande festa solidária e ajudar as instituições parceiras, que exercem um papel fundamental em nosso município”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

“Estamos contentes com o sucesso da Feira da Bondade, que se deve, principalmente, à união de esforços de diversos setores da gestão municipal, em conjunto com o trabalho dos voluntários das entidades participantes e do público, que esteve presente para apoiar essa causa tão importante”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Uma tonelada de alimentos arrecadados

Neste ano, a Feira da Bondade aderiu à entrada solidária e deu a oportunidade para os visitantes doarem um quilo de alimento não perecível ao entrarem no evento.

Ao todo, foram arrecadados 1.062,3 quilos de donativos, que serão destinados ao Banco de Alimento, responsável por distribuir cestas de alimentos a famílias em vulnerabilidade social e a organizações de assistência social.

