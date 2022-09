Criminoso tem dedo arrancado durante assalto no ES, volta para buscar e acaba preso

Por Redação - Redação 121

Um jovem de 24 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (22), por tentativa de assalto. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vitória, contou que por volta de 8h, as equipes de serviço foram acionadas pelo Ciodes, que informou que um homem, em uma motocicleta, tentou furtar uma mulher, na Praia do Canto.

Segundo informações, a vítima andava pela rua quando foi abordada pelo assaltante. Ao se recusar a entregar sua bolsa, a mulher acabou sendo agredida. Um motorista que passava pelo local, viu a situação e jogou o veículo em cima do motociclista. Com a colisão, o bandido acabou perdendo parte do dedo da mão esquerda, entretanto, fugiu correndo do local.

Ao chegar no endereço citado, os guardas encontraram a vítima com alguns ferimentos na cabeça, causados pelo criminoso.

Enquanto as viaturas faziam buscas pelo bairro, o condutor da moto voltou ao local e sentou ao lado do dedo que havia sido arrancado no acidente. Ele foi abordado e conduzido ao Pronto Atendimento, para receber atendimento médico. Em seguida, levado para 1ª Delegacia Regional. A vítima também foi levada ao PA.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 24 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por roubo e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

