Corredor de UTI da Santa Casa de Cachoeiro ganha novo visual para incentivar a doação de órgãos

Por Redação - Redação 31

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro inaugurou o “Corredor de Sensibilização”, que vai do Pronto-Socorro até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A iniciativa faz parte da programação do Setembro Verde, mês dedicado à conscientização e incentivo à doação de órgãos.

A parede do corredor ganhou um novo visual com frases “A Vida Precisa Continuar”, “Seja um doador de Órgãos” e “Faça parte dessa corrente de amor”.

A enfermeira e coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, Beatriz Rivieri Colodette, explicou que o corredor tem objetivo de sensibilizar as pessoas que passam pelo local diariamente.

“É fazer com que as pessoas que passam por ali sejam tocadas no coração, para que avisem a família, sobre o desejo de fazer esse gesto de extrema solidariedade e amor ao próximo”, destacou.

Além do corredor de conscientização, a Santa Casa também vai promover outras ações para reforçar o incentivo à doação de órgãos, como homenagem às famílias dos doadores e palestras em escolas de Cachoeiro de Itapemirim e no Posto de Saúde do bairro Aquidaban.

As visitas acontecem na próxima quinta-feira (22) nas escolas Francisco Coelho Avelar Júnior e no Polivalente do Aquidaban. Já na unidade de saúde, a palestra será realizada no dia 28 de setembro. Essa ação será realizada em parceria com o curso de Enfermagem da Multivix.

“Quanto mais pessoas a gente envolver nessas ações, mais vidas serão salvas com esse gesto de solidariedade”, finalizou Beatriz.

