Como os códigos de barras funcionam e por que você precisa deles para o seu negócio

Todos nós já vimos códigos de barras em produtos e todos sabemos para que servem, mas você já pensou em como os códigos de barras funcionam? Ou como eles podem ajudar o seu negócio?

Esses dispositivos simples foram patenteados pela primeira vez nos Estados Unidos em 1951, e 70 anos depois eles são um dos mais importantes artifícios da sociedade.

O que são códigos de barras?

O código de barras foi inventado por Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, que o baseou nos pontos e traços do Código Morse.

A ideia não decolou imediatamente porque a tecnologia para tornar o processo rápido estava um pouco distante no futuro, mas na década de 1960 a American Railroads começou a usar códigos de barras para identificar vagões.

Não foi até a década de 1970 que os códigos de barras se tornaram comercialmente bem-sucedidos, tendo sido adotados pelos supermercados como uma maneira de contar rapidamente os itens no checkout, um sistema que agora é universalmente usado hoje.

Como funcionam os códigos de barras

Uma série de linhas em preto e branco compõem um código de barras, cada uma representando um número.

Uma vez que um produto chega a uma loja, o código de barras é digitalizado no sistema e um preço para esse produto específico é correspondido ao seu código.

Quando uma compra é feita no balcão, um laser lê o código e o preço é adicionado automaticamente ao recibo.

Este é apenas um exemplo do que os códigos de barras podem ser usados para, e é o que todos nós estamos familiarizados, por isso é um bom exemplo para manter as coisas simples.

Os códigos de barras são mais complicados do que você pensa

Códigos de barras não são tão simples.

Pode haver apenas 12 números em um código de barras, mas quando um laser de um computador escaneia um código de barras, ele está realmente escaneando através de uma série de noventa e cinco colunas uniformemente espaçadas!

Os computadores só pensam em termos de binários, uns e zeros, então para cada uma dessas 95 colunas, ele o reconhece como preto (um) ou branco (zero).

Então, depois de ler todas as colunas, o computador aparece com um número que tem 95 dígitos, composto inteiramente por uns e zeros.

Estes e zeros são então agrupados em 15 seções diferentes; 12 das seções são usadas para os números que você vê na parte inferior do código de barras, com os outros 3 atuando como “guardas” – dois em cada extremidade e um no meio.

Espere, é ainda mais complicado!

O guarda no meio divide os 12 números em dois grupos, esquerdo e direito.

Isso é importante porque os códigos à esquerda sempre têm um número ímpar de uns e começam com um zero, e os códigos à direita sempre têm um número par e começam com um!

Dividir esse número de 12 dígitos em dois grupos permite que o scanner diga se o código de barras está de cabeça para baixo ou não. Se for, então o sistema simplesmente vira o número da maneira certa para cima antes de processar.

Você também notará que o primeiro e o último números estão fora dos guardas – isso nos leva a um sistema ainda mais complicado de fórmulas e códigos que nem vamos tentar explicar!

Basta dizer que os códigos de barras são uma parte essencial de nossa vida cotidiana.

Por que usar códigos de barras para o seu negócio?

Os códigos de barras não são apenas para facilitar a vida ao comprar suas compras, mas também têm uma ampla gama de usos comerciais práticos.

Precisão e velocidade

Usar códigos de barras para seu estoque e inventário é simplesmente mais rápido. Para doze caracteres de dados, a entrada do teclado leva 6 segundos. A leitura de um código de barras de doze caracteres leva 0,3 segundos. Multiplique isso por centenas, se não milhares de produtos e você está economizando centenas de horas-homem.

Os códigos de barras também são mais precisos do que o processamento humano. A taxa de erro média para digitação é de uma em cada 300 teclas pressionadas, e isso é para um profissional. A taxa de erro para códigos de barras varia de 1 erro de substituição em cada 15.000 a 36 trilhões de caracteres digitalizados (dependendo do tipo de código de barras).

Fundação para o crescimento

Você pode estar pensando que seu negócio é muito pequeno para usar códigos de barras, mas pense novamente.

Nunca é cedo demais para começar a planejar o futuro.

Você pode ter apenas alguns produtos agora, mas o que acontece quando seu estoque começa a crescer? Não é melhor ter um sistema que possa lidar com isso em vez de tentar lidar com isso quando as coisas começam a explodir?

Prevenção é melhor do que cura, e configurar um sistema de código de barras agora vai lhe poupar uma grande dor de cabeça mais adiante.

Sistema mais profissional

Ter um sistema de código de barras em vigor também fará com que você pareça mais profissional, mesmo que seja um show individual.

Nada grita amador como trabalhar as coisas em uma caneta e papel na frente de um cliente, mas simplesmente escanear um item para qualquer informação que você precisa mostrar que você sabe o que está fazendo como empresa e dá confiança aos clientes.

