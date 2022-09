Comitê Intersetorial de Busca Ativa busca combater a evasão escolar em Cachoeiro

Por Redação - Redação 18

Com o objetivo de combater a evasão escolar, a Prefeitura de Cachoeiro instituiu, neste mês, por meio do Decreto Municipal Nº 32.160, o Comitê Intersetorial de Busca Ativa Escolar, que terá a missão de identificar crianças e adolescentes que não estejam matriculados em instituições de ensino do município.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Seme), o grupo irá realizar, em parceria com outras secretarias e órgãos públicos, um diagnóstico das principais causas e propor ações para reduzir o índice de abandono escolar.

Entre as atividades que serão desenvolvidas estão a realização de visitas domiciliares com assistentes sociais e agentes de saúde; ações nas escolas e contato direto com familiares por meio de diversos canais de comunicação.

Além disso, o Comitê irá implantar, em Cachoeiro, a plataforma virtual Busca Ativa Escolar do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que reúne dados que irão auxiliar no planejamento de políticas públicas educacionais.

A intenção, segundo a Seme, é a de apoiar a gestão municipal na identificação, registro, controle e acompanhamento desses jovens, que estão fora da escola ou em risco de evasão.

Atualmente, o comitê está em fase de elaboração do plano de ação, que norteará as ações de campo, em escolas municipais e estaduais da sede e interior do município.

Também integram as atividades do Comitê as Secretarias Municipais de Saúde (Semus) e Desenvolvimento Social (Semdes); Ministério Público, Conselhos Tutelares, Vara da Infância e da Juventude e Defensoria Pública.

“Realizaremos ações articuladas com diversos atores do poder público e da sociedade civil, com o objetivo de estabelecer um contato direto com as famílias e com a comunidade escolar, a fim de incentivar os jovens a retornarem às escolas e prevenir que outros desistam dos estudos”, destaca a secretária municipal de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.

