Com a morte da Rainha Elizabeth II, Charles é o novo rei do Reino Unido

Após a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, nesta quinta-feira (8), Charles Philip Arthur George, o príncipe de Gales, alcançou o último degrau na sucessão do trono do Reino Unido. A partir de agora, ele irá assumir a coroa já nesta sexta-feira (9), de acordo com a operação London Bridge.

Charles nasceu no Palácio de Buckingham às 21h14 de 14 de novembro de 1948. Como herdeiro do trono britânico, recebeu inúmeros títulos de nobreza. De acordo com as regras palacianas, era identificado oficialmente como His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Duke of Edinburgh, Earl of Chester, Earl of Carrick, Earl of Merioneth, Baron of Renfrew, Baron Greenwich, Lord of the Isles and Great Steward of Scotland, KG, KT, GCB, OM, AK, QSO, CC, PC, ADC.

Atualmente com 74 anos, Charles tinha apenas três quando a mãe se tornou rainha, onde ficou por sete décadas seguintes.

Com a morte do pai, o rei Jorge VI, Elizabeth voltou às pressas do Quênia para o funeral do pai. A mais velha das duas únicas herdeiras do trono, Elizabeth assumiu a coroa com 25 anosPA Images via Getty Images

Para auxiliá-lo na empreitada assumir o trono, Charles conta com a ajuda de Camilla, com quem se casou em 2005. Apontada como amante enquanto o atual rei era casado com Diana, ela foi vista como vilã por vários anos.

Ele e a esposa foram consagrados recentemente por uma carta de Elizabeth II, que expôs o desejo de que, quando Charles subir ao trono, Camilla suba junto, como rainha consorte.

Polêmicas do futuro rei

Charles chega à beira do trono mergulhado em um escândalo recente: a revelação de que recebeu 3 milhões de euros, em dinheiro vivo, de Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani, da família real do Catar (taxadas como generosas doações do xeque a entidades filantrópicas patrocinadas pelo príncipe). Em três encontros entre 2011 e 2015, maços de 500 euros passaram da mão de um para outro, dentro de maletas e, uma vez, de sacolas da Fortnum & Mason, loja de luxo que fornece chá e mantimentos para a família real britânica.

Antes dessas doações, a fundação de Charles já vinha sendo investigada por ter aceito contribuições de um príncipe saudita posteriormente condecorado com títulos da nobreza britânica.

