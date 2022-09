Ciúmes teria motivado assassinato de mecânico em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 439

A Polícia Civil está investigando a morte do mecânico Lemuel Miranda Gonçalves, 37 anos, assassinado a golpes de foice, na noite desta sexta-feira (2), em Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro de Itapemirim. Inicialmente, a polícia trabalha com motivação passional.

Até o momento, o que se sabe, é que Lemuel estaria se relacionando com a ex-mulher do suspeito do crime, de 41 anos. O homem não aceitava a separação e, por isso, teria procurado Lemuel para assassiná-lo na noite de ontem. Ele foi preso pouco depois do crime, quando caminhava em direção à “favelinha” do bairro Aeroporto.

O mecânico, que atuava no setor metalúrgico, foi morto com golpes de foice em uma rua da comunidade. Ele deixa dois filhos pequenos.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que ajudem o trabalho da polícia podem ser repassadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

