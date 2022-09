Centro de fisioterapia de Marataízes ganha aparelho medidor de sinais vitais

Por Redação - Redação 18

O centro de fisioterapia de Marataízes agora conta com um novo aparelho medidor de sinais vitais BM1. O aparelho já havia sido adquirido e foi instalado nesta quinta-feira (08), ele traz mais agilidade para o atendimento, proporcionando otimização do fluxo de trabalho e disponibilizando os principais sinais vitais.

De acordo com a Secretária de Saúde, Bianca Bahiense, o novo aparelho é muito importante para auxiliar nos tratamentos. “Como é um setor em que cuidamos de postura e ergonomia, o uso desse aparelho além de trazer mais conforto, agilidade e precisão nos atendimentos de forma ergonômica, visa a prevenção de doenças como a lesão do esforço repetitivo (LER), pois a técnica de enfermagem do setor, aferia aproximadamente a pressão arterial manualmente de 110 pacientes por dia, melhoramos não apenas para os pacientes, mais pensamos também nos nossos profissionais”, ressalta.

