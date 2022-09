Casagrande trata microrregionalização da saúde como prioridade no Espírito Santo

Por Redação - Redação 23

Mesmo com os impactos da pandemia em todo o Espírito Santo, Renato Casagrande deu início ao planejamento de levar saúde de qualidade a todas as regiões do estado. Candidato à reeleição, é objetivo de Casagrande consolidar os avanços obtidos mesmo com as dificuldades impostas pela Covid-19 e avançar ainda mais na microrregionalização da saúde no Espírito Santo.

“Costumo dizer que passamos pelo vale mais sombrio de nossas vidas e, mesmo assim, abrimos novos leitos SUS e UTI em todas as regiões, levamos consultas, exames e cirurgias para o interior e somos o único Estado com bases do SAMU em todos os municípios. Agora vamos acelerar a execução dos serviços necessários para acabar com as filas de média e alta complexidade e manter novas demandas atendidas”, declarou Casagrande.

Para realizar com consistência a regionalização dos serviços de saúde, a infraestrutura da rede será contemplada com a construção do Complexo de Saúde do Norte, em São Mateus, um novo Centro Regional de Especialidades (CRE), uma nova Farmácia Cidadã Estadual e o novo Hemocentro Regional.

Conheça mais propostas de Casagrande para dar mais agilidade e conforto no cuidado com a saúde dos capixabas:

Ampliar o atendimento de Saúde da Família levando o serviço a todos os capixabas, em todos os municípios do estado.

Levar o acesso ao tratamento de radioterapia às três regiões de saúde.

Apoiar a implantação de equipes multiprofissionais em Saúde Mental e a estruturação de mais Centros de Atenção Psicossocial nos municípios.

Aumentar a qualificação e o incentivo aos municípios para criação de Centros de Especialidades Odontológicas, em todas as microrregiões do Estado.

