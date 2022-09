Carro levado por criminosos durante assalto, em Cachoeiro, é localizado no interior do município

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 597

O Ford Ka vermelho que havia sido roubado na noite de quarta-feira (21), por volta das 20h40, no cruzamento que liga as ruas Alziro Viana e Brahim Depes, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, foi localizado.

O veículo foi encontrado abandonado, na manhã deste sábado (24), na estrada do distrito de São Joaquim, no interior de Cachoeiro, mas estava sem as placas. Nenhum suspeito do crime, até o momento, foi preso.

Câmeras de segurança registraram o momento do roubo. No carro, estavam mãe e filha. O veículo foi interceptado por quatro criminosos, em duas motos. As vítimas chegaram a ter armas apontadas para elas durante o assalto. As imagens gravadas foram entregues à Polícia Civil e chamam atenção. Assista.

