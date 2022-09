Carreta que transportava aves tomba em rodovia de Castelo e motorista fica ferido 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 974

Um motorista precisou ser hospitalizado depois de o caminhão que ele conduzia, carregado com aves, tombar na rodovia Pedro Cola, em Limoeiro, interior de Castelo. O acidente ocorreu no início da manhã desta terça-feira (13).

À Polícia Militar, o motorista da carreta contou que seguia para um frigorífico da região, por volta das 04h40, quando naquele trecho, o veículo perdeu os freios e acabou tombando. A pista acabou ficando totalmente bloqueada. Algumas aves morreram no acidente, outras permaneceram presas às caixas e, alguns animais, ficaram soltos na pista.

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Misericórdia do município. No momento da avaliação feita pelos socorristas, o homem disse que estava sentindo dores no tórax e braços mas, aparentemente, não havia fraturas.

A PM pede atenção aos motoristas que forem trafegar pelo trecho, já que o trânsito segue em meia pista. Ainda não há previsão de liberação total da via.

