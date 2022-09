Cáritas Paroquial realiza passeio ciclístico beneficente em Rio Novo do Sul neste fim de semana

Por Redação - Redação 18

No próximo Domingo (11), a Cáritas Paroquial Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul, realizará o “2º Pedal Solidário Cáritas”, evento que visa promover a prática esportiva, diversão, confraternização e arrecadação de recursos financeiros que serão utilizados posteriormente no atendimento das principais necessidades da população mais carente do município.

“São 3 percursos para todos os níveis de ciclistas. Eles oferecerão aos participantes um agradável contato com a natureza, onde poderão conhecer algumas belezas, tais como a vista do Mirante de Tentativa, a cachoeira de Baixo Mundo Novo e o Frade e a Freira. Vai ser massa!”, disse o experiente ciclista Sandro Nunes, membro do grupo Rio Novo Pedal’s, um dos organizadores do evento.

Uma ação beneficente

A Cáritas Paroquial Santo Antônio de Pádua é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, que realiza ações que auxiliam as famílias carentes, mais expostas a vulnerabilidade social. Hoje a Cáritas Paroquial atende aproximadamente 70 famílias carentes em 24 comunidades no município, realizando auxílios que incluem desde o fornecimento de alimentação, remédios, consultas médicas e até obras de saneamento residencial para as famílias necessitadas.

“O objetivo do 2º Pedal Solidário é mobilizar, através do esporte, a prática da solidariedade para beneficiar as famílias carentes de nosso município. Nosso objetivo é levar carinho, amor e solidariedade para todos que precisam”, frisa Juliana Bertholi, coordenadora da Cáritas Paroquial em Rio Novo do Sul.

Programação

Domingo (dia 11)

7h – Inscrição, credenciamento, concentração e café da manhã para os participantes e acompanhantes na Praça Central.

8h – Largada do passeio.

11h – Almoço comunitário para os participantes e acompanhantes, com sorteio de brindes, bingo e música ao vivo.

Os ciclistas inscritos terão direito a café da manhã, almoço, hidratação durante o trajeto, carros de apoio e medalha de participação e seus acompanhantes terão café da manhã e almoço. Haverá também uma área de lazer para as crianças, com pula-pula, algodão doce e pipoca.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas pelos telefones 28 99923-3031 (ligação), 28 99976-3538 (WhatsApp) ou no dia do evento. O valor é de R$ 70,00 para os ciclistas e de R$ 25,00 para os acompanhantes. Crianças com menos de 7 anos não pagam.

