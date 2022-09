Candidatos ao Governo do ES se pronunciam após divulgação da pesquisa do Ipopes

Por Redação - Redação 55

O Instituto Ipopes divulgou nesta quarta-feira (28), a segunda pesquisa eleitoral contratada Associação dos Jornais do Interior do Espírito Santo (ADI-ES).

Foram 1.260 entrevistas distribuídas por 36 cidades de Norte a Sul do Estado. O intervalo de confiança foi de 95% e margem de erro estimada foi de 2,76% pontos percentuais para mais ou para menos.

Os candidatos ao Governo do Estado se manifestaram a respeito dos resultados. Confira:

Renato Casagrande (PSB)

O candidato do PSB na corrida ao Palácio Anchieta disse que “a pesquisa mostra que estamos no caminho certo”. Casagrande obteve 40,48% das intenções de votos na pesquisa estimulada.

“Caminho do trabalho e do resultado. Bom ver que a população do Espírito Santo concorda e aprova as nossas ações, por isso também somos o governador mais bem avaliado do País. Vamos seguir trabalhando firmes pelos capixabas nos próximos quatro anos. Precisamos de continuidade de políticas públicas para que possamos seguir sendo referência em diversas áreas. Nessa reta final, a gente quer seguir dialogando com o capixaba, apresentando nossas propostas e mostrando nosso trabalho de referência que foi realizado neste governo”.

Guerino Zanon (PSD)

Já o candidato do PSD, acredita em uma virada nessa reta final. Guerino Zanon obteve 12,06% das intenções de votos

“Recebemos o resultado com muita alegria e otimismo. Afinal, os números mostram que a nossa candidatura foi a que mais cresceu. Então, chegamos nessa reta final muito otimistas e animados. O capixaba quer romper com esse projeto de passado e começar um projeto de futuro. E eu sou o mais preparado para essa mudança”. Apesar de estar em terceiro lugar na pesquisa estimulada, atrás de Casagrande (40,48%) e Manato (16,67%). Vamos com tudo nessa reta final e vamos chegar ao segundo turno e vencer a eleição”.

Carlos Manato (PL)

O candidato do PL aparece com 16,67% das intenções estimuladas de voto. Carlos Manato diz confiar que chegará a um possível segundo turno no Espírito Santo, mesmo estando com menos da metade das intenções de voto do líder na pesquisa, o atual governador Renato Casagrande (PSB), que obteve 40,48%.

“Gostaria de convidar toda a população para votar no dia 2 de outubro, pois cada participação faz diferença. Vamos fazer uma reflexão ao lado da família, dos amigos. Será que vale a pena continuar com as mesmas pessoas no Governo? De novo? Para não resolver nada? Para abandonar o cidadão? Não vale

Audifax Barcelos (Rede)

Quarto colocado na pesquisa estimulada da ADI/Ipopes com 7,30% das intenções de votos, foi feito o convite ao candidato Audifax Barcelos (Rede) para comentar o resultado. No entanto, até o fechamento desta matéria não foi registrado retorno da assessoria de Audifax, ex-prefeito da Serra.

Especificações técnicas

A pesquisa eleitoral foi contratada pela Associação dos Diários do Interior do Espírito Santo (ADI-ES) junto ao Instituto Ipopes, com o custo de R$ 25.000,00. O estatístico responsável e Márcio Bartolomeu Azevedo da Costa (Conre 9327). Registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número de identificação 02056/2022, a pesquisa foi realizada entre os dias 21 a 26 de setembro de 2022.

Foram 1.260 entrevistas distribuídas por 36 cidades de Norte a Sul do Espírito Santo. A metodologia de pesquisa levou em consideração amostras de proporcionalidades habitacionais e ponderações quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; o intervalo de confiança é de 95% e margem de erro estimada é de 2,76% pontos percentuais para mais ou para menos.

Os veículos de comunicação partícipes são: Tribuna do Cricaré (São Mateus), A Notícia (Nova Venécia), Hoje Notícias (São Gabriel da Palha), Correio do Estado (Linhares), Tempo Novo (Serra) e A Notícia do Caparaó (Iúna).

Da mesma forma, a pesquisa será publicada nos seguintes portais de notícias: AQUINOTICIAS.COM (Cachoeiro de Itapemirim), portal A Notícia (Iúna), ES1.com.br (São Gabriel da Palha), portaltemponovo.com.br (Serra), portal redenoticia.es (Nova Venécia), site CE Notícias (Linhares) e TC Online (São Mateus).

