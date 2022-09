Candidato a deputado federal, Marcus Vicente celebra mais de R$ 1,7 bi em obras no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 21

Advertisement

Advertisement

Mais de R$ 1,7 bilhão em obras em cidades capixabas. Esse é o resultado do trabalho do presidente do PP, Marcus Vicente, quando esteve à frente da Secretaria Estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Ele, que se candidatou a deputado federal nas Eleições 2022, fala da satisfação de ver as cidades crescerem por meio de obras estruturantes e cita como exemplo a macrodrenagem da Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, que tem expectativa de beneficiar mais de 200 mil pessoas, e teve a ordem de serviço assinada no último dia 20 de setembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“É um projeto de R$ 86 milhões e, esta semana, foi dada a ordem de serviço na ordem de R$ 56 milhões. A partir de hoje essa obra já começa na Linha Vermelha. Hoje, nós temos 39 projetos de macrodrenagem prontos em todo Espírito Santo. Desse total, 29 estão em execução, inaugurados ou em vias de inauguração. Em Vila Velha, por exemplo, já teremos um resultado melhor em períodos de chuva do que tivemos no ano passado”.

Uma outra ação que orgulha Marcus Vicente é o da regularização fundiária. “Botamos de pé a regularização fundiária e estamos executando 10,7 mil escrituras com R$ 10,4 milhões. Fora o que já foi feito. A regularização é feita, principalmente em locais onde há o Estado Presente. Teoricamente é onde mais precisa a presença do Estado com escolas, creches, praças e, claro, regularização fundiária. E ela faz muito mais do que ser apenas um documento. Primeiro, é a carteira de identidade da família, que passa a ser titular oficial perante a lei. Segundo que é possível refinanciar sua casa, modificar, ampliar. Há a garantia de ter seu terreno e seu imóvel”.

O projeto Estado Presente é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo e tem como objetivo contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidos pela violência.

Continua depois da publicidade

Marcus Vicente fala, ainda, da emoção de ver uma família ter em mãos os documentos da própria casa depois de quase 40 anos de espera. “Em 2021, fizemos uma entrega, com o governador, para uma família em Nova Rosa da Penha. A família mora lá desde 1982. Foi emocionante ver a reação do casal recebendo a escritura registrada”, conta Marcus Vicente, explicando que a regularização fundiária pode ser feita levando-se em conta o lado social, para famílias com renda de até cinco salários mínimos, ou, de forma diferente, para aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos, que arcam com as taxas.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].