Candidato a deputado bate a cabeça durante campanha e é hospitalizado

O deputado distrital João Cardoso (Avante) bateu a cabeça em uma placa na BR-020, enquanto participava da agenda de campanha à reeleição nessa quarta-feira (28). No momento do incidente, ele panfletava depois de participar de uma carreata, em cima de um carro de som. Apesar de colocar uma bolsa de gelo sobre a região atingida, no restante do dia, o candidato teve espasmos e passou mal.

Por volta das 12h desta quinta-feira (29), acompanhado da esposa, o político deu entrada em um hospital particular da Asa Sul, onde segue internado. Pela manhã, João Cardoso havia tido espasmos novamente, além de sensações como ansiedade, tontura e perda de memória.

Em comunicado à equipe interna, o candidato informou que o diagnóstico inicial é de estafe física e mental. Apesar disso, passará por uma tomografia e demais exames, para receber diagnóstico mais preciso. Caso melhore, João Cardoso espera voltar às ruas na sexta-feira (30).

Por enquanto, as agendas de campanha seguem paralisadas.

