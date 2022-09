Campeonato Sulino | Cruzeiro de Itaóca vence e acaba com a invencibilidade de Soturno

Por Redação - Redação 53

O Campeonato Sulino de Futebol Amador de 2022 segue com a disputa pela liderança acirrada. No último domingo (18), pela sexta rodada da competição, o Cruzeiro Esporte Clube – Itaóca tirou a invencibilidade do Unidos de Soturno Futebol Clube, e subiu mais três pontos na tabela de classificação, chegando a sete pontos.

Jogando em casa, o Unidos de Soturno Futebol Clube saiu na frente no marcador. Mas, o Cruzeiro reagiu e buscou a vitória fora de casa. O jogo terminou em 2 x 1 para o Cruzeiro, e os gols foram marcados por Topete e Brocador.

Com o resultado, o Unidos de Soturno permanece na liderança do Grupo A com 15 pontos, e garante uma vaga para a próxima fase.

O próximo confronto do Cruzeiro de Itaóca será diante da equipe do Nacional Beira Rio, de Atílio Vivácqua no próximo domingo (25). As duas equipes estão empatadas com sete pontos e o vencedor do confronto garante vaga na próxima fase da competição. O Cruzeiro vai jogar em casa diante da torcida.

Campeonato Sulino

Ao todo, 10 equipes participam do Campeonato Sulino de Futebol Amador. Os times foram divididos em dois grupos:

Grupo A: Unidos de Soturno Futebol Clube, Sport Clube Ypiranga, Nacional Beira Rio, Cruzeiro Esporte Clube e Bagdense Futebol Clube.

Grupo B: Atlético Futebol Clube, União Futebol Clube, Olímpico Atlético Clube, Motorista Futebol Clube e Olímpico Divinense Futebol Clube.

