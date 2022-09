Campeonato Municipal de Futebol Amador começa neste fim de semana em Cachoeiro

Por Redação - Redação 23

No próximo domingo (18), terá início mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp).

Neste ano, as equipes participantes serão divididas em dois grupos, um com três representantes e outro com quatro, em duas categorias: aspirante e principal. Classificam-se para a fase semifinal os dois primeiros colocados de cada grupo. Serão 21 partidas até a grande decisão, em novembro.

Disputarão o torneio as seguintes equipes: Botafogo do Gilson Carone; Zumbi F.C.; Unidos do Bela Vista; Santos do Zumbi; Master do Bela Vista; Santos Dumont (Aeroporto) e Juventude do Zumbi.

“A expectativa é grande para o retorno do Campeonato Municipal. Estamos ansiosos por ser ano de Copa do Mundo, e esperamos um grande público para curtir os jogos”, expressa o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Jogos

Seis jogos vão marcar a 1ª rodada. As partidas serão realizadas nos mesmos horários, em campos diferentes. As equipes da categoria aspirante jogam às 12h45 e as da principal, às 15h.

A partida que abrirá a competição será entre os times Zumbi e Bela Vista, no campo do Itabirense (São Luiz Gonzaga). Já no campo do Coronel Borges, vão se enfrentar as equipes Santos do Zumbi e Master do Bela Vista.

As equipes do Santo Dummont e do Juventude do Zumbi competirão no campo localizado no bairro Aeroporto (Santo Dummont). Todos os jogos terão entrada gratuita.

Confira os jogos da 1ª rodada

Domingo (18)

Campo do Itabirense

12h45 – Zumbi F.C x Bela Vista

15h – Zumbi F.C x Bela Vista

Campo do Coronel Borges

12h45 – Santos do Zumbi x Master do Bela Vista

15h – Santos do Zumbi x Master do Bela Vista

Campo Santos Dummont (Aeroporto)

12H45 – Santo Dummont x Juventude do Zumbi

15h – Santo Dummont x Juventude do Zumbi

