Caminhada turística levou 600 pessoas ao interior de Cachoeiro

O último domingo (25) foi de muita animação no interior de Cachoeiro, com a realização da “Caminhada de Miguel a Miguel”. Cerca de 600 pessoas participaram da atividade e puderam curtir as belezas naturais da região.

Os caminhantes percorreram um trajeto de oito quilômetros entre a Igreja São Miguel Arcanjo, no distrito de Itaoca, e a localidade de Usina São Miguel, no distrito de São Vicente. Antes da caminhada, os participantes se prepararam com um café da manhã comunitário e exercícios de aquecimentos e alongamento.

A atividade, organizada pela parceira das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo (Semcult), de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) e de Meio Ambiente (Semma), foi alusiva à celebração do Dia da Árvore (21 de setembro), do Dia Mundial do Turismo (27 de setembro) e do Dia de São Miguel Arcanjo (29 de setembro).

“Estamos muito satisfeitos com a adesão das pessoas. O passeio foi lindo e atingiu nosso objetivo, que era de apresentar as belezas naturais da nossa região e expandir o turismo rural e religioso, que é riquíssimo em Cachoeiro. Esperamos todos na edição da caminhada em 2023”, expressa a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

