Câmara de Guaçuí altera Estatuto dos Servidores e vereador afirma que projeto é inconstitucional

Por Marcos Freire - Marcos Freire 59

Advertisement

Advertisement

A Câmara Municipal de Guaçuí aprovou, em sessão realizada na noite desta segunda-feira (5), o projeto de lei 040/2022, de autoria do Executivo Municipal, que modifica artigo 29-C do Estatuto dos Servidores Públicos do município. A matéria provocou discussão entre os vereadores, sendo aprovada por seis votos favoráveis e três contrários, inclusive, com a afirmação de que a mudança seria inconstitucional, o que é rebatido pelos vereadores que votaram a favor.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O projeto é de autoria do Executivo Municipal e, segundo informações, teria o aval do Sindicato dos Servidores Municipais. Com a aprovação, o servidor que estiver em estágio probatório de três anos (na fase de ser efetivado definitivamente ou não) permanece com a possibilidade de ser nomeado para exercer cargo comissionado e função gratificada, sem prejuízo do cargo para o qual foi aprovado em concurso público, como já estava previsto na lei municipal.

No entanto, o prazo do estágio probatório, previsto no Estatuto, não será mais suspenso enquanto o servidor ocupar o cargo comissionado ou função gratificada, como estava previsto na lei que foi modificada. Ou seja, esse prazo continua sendo contado enquanto estiver no cargo comissionado ou função gratificada, mesmo que não haja similitude (o cargo comissionado tenha funções parecidas ou na mesma área de atuação) com o cargo no qual o servidor foi aprovado no concurso público. Por exemplo: um médico aprovado em concurso e que assuma a Secretaria de Assistência Social terá seu tempo no cargo comissionado contado como estágio probatório para a função de médico para a qual foi aprovado no concurso.

Três votaram contra a alteração no Estatuto

O projeto chegou ao Legislativo com o aval da Procuradoria do município e também teve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final da Câmara. Diante disso, a maioria dos vereadores seguiu o parecer e votou a favor da matéria, incluindo, o líder da bancada do governo municipal, o vereador Carlos Lomeu, que presidiu a sessão, já que a presidente, vereadora Maria Lúcia das Dores, estava ausente. Votaram contra os vereadores Valmir Santiago, Wanderley de Moraes e Aroldo Montoni.

Continua depois da publicidade

Antes disso, os seis vereadores que votaram a favor do projeto que alterou o artigo do Estatuto dos Servidores rejeitaram uma emenda apresentada pelo vereador Wanderley de Moraes que mantinha a possibilidade de nomeação de servidor em estágio probatório para cargo comissionado e função gratificada, desde que houvesse similitude entre uma função e outra. Segundo o autor da emenda, a falta da similitude entre os cargos vai contra a Constituição Federal. “Do jeito que foi aprovado, o projeto é inconstitucional”, afirma, Wanderley.

Conforme art. 28, da Lei Municipal nº 3.695/2009, durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público terá o desempenho avaliado, em sua capacidade e aptidão (para o cargo?). Nessa avaliação, conforme o texto da lei, são levados em consideração os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.

*Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://bit.ly/AQUINOTICIAS23

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].