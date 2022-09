Bruno Lamas garante computadores para escolas de Vargem Alta

Por Redação - Redação 12

Os profissionais da Educação, alunos e a comunidade escolar de Vargem Alta, na região serrana do Estado, estão em clima de festa. É que chegaram na última quinta-feira (29) às escolas do município parte dos 82 computadores, dois datashows, seis notebooks, duas impressoras e uma caixa de som comprados por meio de suplementação orçamentária do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que prometem revolucionar o ensino local.

Ao todo, são 27 computadores, dois datashows e um notebook para Castelinho; 15 computadores e duas impressoras para Vila Maria; 30 computadores e uma caixa de som para Fruteiras; e 10 computadores e cinco notebooks para o Cmei Assumpta Altoé Mileneze, em São José de Fruteiras.

Para marcar a distribuição do material, o prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello (MDB), esteve na Escola João Fassarella, em Castelinho, uma das beneficiadas com os equipamentos, acompanhada da presidente da Câmara Municipal, a vereadora Alessandra Fassarella (PSB), onde gravou um vídeo de agradecimento ao deputado.

“O deputado estadual Bruno Lamas indicou mais de R$ 460 mil em suplementação para as nossas escolas, valor destinado à compra dos equipamentos de informática. As unidades escolares de Castelinho, de Vila Maria e São José de Fruteiras foram as primeiras beneficiadas. O parlamentar também destinou mais de R$ 5 milhões em equipamentos e obras ao nosso município. Quero agradecer ao Bruno e ao governador Renato Casagrande”, frisou Elieser.

A chegada dos recursos para a educação só foi possível a partir de uma parceria do deputado com os vereadores Alessandra, Ikinho (PSB) e Celim Sartori (PSB). Uma nova remessa de equipamentos deverá chegar à cidade na semana que vem.

Arquibancada

O vereador Celim informou que foi publicado no Diário Oficial o nome da empresa escolhida para realizar a cobertura da arquibancada do estádio Jerônimo Grillo, na localidade de Fruteiras Nova, orçada em R$ 328.769,08. Será a Estufas e Galpões Fardin Eireli.

Bruno Lamas também fez pedido de suplementação ao governador para a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Castelinho, que irá beneficiar cerca de 4 mil moradores das comunidades de Castelinho, Richimond e Vila Maria.

Além disso, o parlamentar está à frente das articulações para pavimentar mais de 17 mil metros quadrados de estradas rurais nas comunidades de Castelinho, Fruteiras, Fruteiras Nova, Taquarussu, Ardisson, Pombal e Capivara.

“Sou agradecido pelo carinho que recebo do povo de Vargem Alta. Meu trabalho está à disposição da cidade. Um exemplo disso é que temos entregas importantes para mostrar, resultado de uma parceria com o prefeito e com a Câmara que traz resultados”, declarou Bruno.

