Biópsia aponta que tumor de 46 quilos retirado de mulher teve origem no útero

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 8

A biópsia foi feita no tumor de 46 quilos, retirado de uma paciente de 45 anos, que morreu dias depois da cirurgia, apontou que a massa cancerígena teve início no útero e era benigna.

A mulher chegou ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Rio, com falta de ar, no dia 31 de agosto. No dia 11 de setembro, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A paciente tinha 1,53 metro de altura e estava pensando 150 kg quando chegou ao hospital. À equipe médica, a mulher contou que convivia com o tumor há cinco anos.

