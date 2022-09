Avó e neto se emocionam durante formatura e viralizam nas redes sociais

Por Redação - Redação 31

A formatura é um momento único, que envolve muitos sentimentos, mas a do estudante do curso técnico em Publicidade Leonardo Barili, ocorrida recentemente, foi ainda mais especial. Em Lajeado, no Rio Grande do Sul, Leonardo recebeu o título de Técnico em Publicidade das mãos da avó, a diretora do Centro de Educação Profissional – CEP da Universidade do Vale do Taquari – Univates, professora Edi Fassini.

E essa é uma prova de que dá para se emocionar ainda mais do que o habitual ao assistir a uma colação de grau. E a emoção dos dois, registrada em vídeo e publicada nas redes sociais da Univates, contagiou cerca de 3,5 milhões de pessoas que assistiram ao vídeo só no Facebook. Clique aqui para baixar o vídeo, livre para reprodução.

A professora Edi costuma participar das cerimônias de formatura dos cursos técnicos e, de suas mãos, milhares de estudantes receberam seus diplomas. Agora, seu neto, entre eles. No vídeo, a comoção da professora, que atua há mais de duas décadas na Univates, é visível.

Emoção para a vida

“As solenidades de formatura sempre são emocionantes. Já presidi mais de 50 e sempre fico tocada pela alegria dos formandos, pelo entusiasmo da torcida da família e amigos. Mas esta foi muito especial, a vibração do Leo foi uma verdadeira explosão de energia e fiquei tão emocionada que não consegui conter as lágrimas… E a voz que teimava em falhar”, declara a professora Edi.

Ela diz que o momento “foi muito, muito forte… Ele veio dançando até a mesa, e só então ouviu os gritos de amigos. Ele disse ‘Ô, loco!’ Percebi o quanto era significativo isso pra ele… Aí eu me quebrei… e demorou alguns segundos pra conseguir falar”, relata ela.

Leonardo é o seu primeiro neto; e Edi recorda que seu nascimento foi cheio de intercorrências de saúde. “Foram semanas de sofrimento, dúvidas e orações. Vencida essa etapa, ele cresceu – e muito – saudável. Leonardo é empático, comunicativo, e sempre muito ‘da família’. Conferir a ele o título de Técnico foi muito especial”.

Para Leo, o momento também foi marcante. “As mãos que já senti muitas vezes quando eu estava doente, quando eu dava ‘Bom dia’ numa manhã qualquer, foram as mesmas mãos que me titularam como um profissional qualificado”, explica ele, para quem o momento também causou muita emoção.

“Minha avó é uma mulher maravilhosa”, diz ele. E complementa contando que, em sala de aula, optou por não associar a experiência da avó na Univates ao seu nome. “Foi pra eu também poder criar a minha história, sem estar na ‘carona’ de uma pessoa tão importante. E foi no momento perfeito, no qual eu estava sendo a estrela, que todos souberam que eu sou parte de outra estrela”, finaliza ele.

Comentários nas redes sociais

“E tem como não se emocionar? O coração de uma avó se emociona só de ouvir a voz de um neto. Imagino então entregando um diploma a um ser tão amado. Foi lindo!”, escreveu uma usuária do Facebook nos comentários do post da Univates.

“Formatura é um momento lindo de viver! Imagino uma avó dando um título de formando ao seu neto. Pega, mas pega bastante lenço, pois com certeza é momento ímpar”, comentou outra.

Uma terceira usuária do Facebook avaliou o momento como de verdadeira emoção. E acrescentou: “Parabéns aos dois, que abrilhantaram ainda mais o momento com tanto sentimento transmitido apenas em um olhar!”.

