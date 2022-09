Após romper com Audifax, Avante vai apoiar Casagrande informalmente

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

O Avante retirou o apoio à candidatura de Audifax Barcelos (Rede) para governador do Espírito Santo. A sigla, que faz parte da coligação do redista, continua legalmente na aliança, mas informalmente dará apoio a Renato Casagrande (PSB). O comunicado foi feito pelo presidente estadual do Avante no Espírito Santo, Marcel Carone, nesta terça-feira (27).

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Rede, que está federada com o Psol, já tinha candidatura ao Senado – Gilberto Campos – e não poderia lançar outra. Mas, fechada a aliança com a direção nacional, Marcel diz que ficou acertado que Nelson Junior seria candidato avulso, porém com apoio de Audifax.

Segundo Carone, o candidato ao Senado pelo Avante, Nelson Junior, foi prejudicado pelo não cumprimento dos acordos e promessas feitas pelo candidato ao governo, Audifax Barcelos. “Nelson Junior é o melhor candidato a senador. Ele precisa dar ciência à sociedade sobre sua história de vida, os serviços prestados ao Espírito Santo e ao Brasil, além de suas propostas e projetos em favor dos capixabas e do povo brasileiro. Ele conta com a multiplicação dos seus apoiadores, principalmente nas mídias sociais”, disse Marcel Carone.

O presidente do Avante fala ainda que o partido ficou decepcionado com as ações de Audifax durante a campanha. “Eu já vi muita coisa triste na política, nesse pouco tempo em que estou, e o Audifax, para mim, é a grande decepção, até o momento”.

Continua depois da publicidade

De acordo com o dirigente do Avante, antes de firmarem a parceria, Audifax teria prometido estrutura e material para que ele avançasse na campanha. No entanto, diz Marcel, o trato não foi cumprido pelo redista.

Um dos motivos seria que o Rede teria como nome ao Senado o psolista Gilberto Campos, por conta da federação que o partido fez com o Psol nacionalmente. Marcel Carone, por outro lado, afirma que ficou acertado que Nelson Junior seria, no Estado, o candidato que receberia apoio de Audifax.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].