Após memes, açougue vende “dedos de salsicha” do rei Charles III

Por Redação - Redação

Desde que Charles foi proclamado rei da Inglaterra, seus dedos inchados têm chamado a atenção. Um açougue na Nova Zelândia embarcou na onda e passou a vender “dedos de salsicha do rei Charles”.

Nesta semana, a casa de carne, chamada Avon, que fica em Auckland, anunciou em suas mídias sociais que estocaria o produto por tempo limitado.

A causa dessa condição de Charles nunca foi divulgada pela família real. O autor da biografia Prince Charles, The Man Who Will Be King, Howard Hodgson, falou sobre o assunto. Segundo ele, em uma carta para um amigo, após o nascimento do filho, William, o então príncipe Charles teria comentado sobre a condição. “Eu não posso dizer o quão animado e orgulhoso estou. Ele tem ‘dedos de salsicha’ como os meus”, disse.

Em entrevista a Coluna Claudia Meireles, do Metrópoles, o cirurgião vascular da Clínica Renoir Especialidades Médicas Wallace Marrazzo informou que muitos fatores podem levar ao inchaço nas mãos, principalmente a idade.

“O paciente idoso vai perdendo muita musculatura e não se movimenta tanto. Ele fica muito tempo sentado, com os braços pendentes e isso, somado ao calor, dificulta o sangue de subir para os ombros, tendendo a inchar”, salientou o médico.

