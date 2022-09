Aos 55 anos, atriz Claudia Raia anuncia que está grávida do 3º filho

Por Redação - Redação 136

Mais uma famosa vai dar à luz em breve! A coluna LeoDias descobriu na sexta-feira (16) que Claudia Raia, no auge de seus 55 anos, está grávida.

Nesta segunda-feira (19), ela confirmou a informação com um post no Instagram. Este será o 3º filho da atriz. Ela já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia.

Para conseguir a gravidez aos 55 anos, a atriz foi atrás do que há de melhor na medicina. Segundo fontes próximas, Claudia Raia usou de óvulos congelados e inseminação artificial para conseguir a terceira gestação.

A atriz já está no 3º mês de gravidez e já é possível ver os primeiros sinais de barriga em Claudia Raia.

Este será o primeiro filho da atriz com Jarbas de Mello, 53 anos. O clima entre amigos e família é de pura animação e alegria.

